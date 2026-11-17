SNCF Réseau renouvelle ses infrastructures dans les Hauts-de-France, ici sur la ligne Amiens – Rang-du-Fliers qui passe par la baie de Somme et la baie d'Authie pour rejoindre la Côte d'Opale. La ligne Amiens - Rang-du-Fliers constitue en effet un axe essentiel pour les déplacements du quotidien et la desserte du littoral. «Ces opérations s'inscrivent dans la continuité du programme engagé pour améliorer durablement la performance, la robustesse et la régularité des circulations sur cet axe structurant de la région, communique SNCF Réseau. Plusieurs kilomètres de rails seront renouvelés, contribuant à renforcer la fiabilité de l'infrastructure et à préparer les circulations de demain».

Des travaux de nuit et en semaine

Après une première campagne réalisée au cours de l'année 2026, une seconde phase de travaux est mise en œuvre pour une durée d'un peu plus d'un mois. Elle a débuté ce lundi 16 novembre jusqu’au 19 décembre, entre Rue et Abbeville dans la Somme. Le Réseau précise cependant que les équipes et entreprises mobilisées interviendront principalement de nuit afin de limiter les impacts sur les circulations ferroviaires. Le calendrier est optimisé pour les voyageurs, et pour ne pas perturber les déplacements en journée, les interventions se déroulent exclusivement de nuit, en semaine, entre 21h30 et 5h. «Ces travaux participent à la politique de régénération du réseau ferroviaire afin de garantir un haut niveau de sécurité, de performance et de confort pour les voyageurs», ajoute encore SNCF Réseau.

18,5 M€ investis en 2026

Dans cette optique de performance, le train-usine Revo (Rail Évolution) a déjà établi un record de rendement en 2025 avec 2 155 mètres de rails remplacés en une seule nuit. Il interviendra à nouveau pour cette seconde phase pour maintenir cette cadence industrielle. L'investissement est de fait massif : pour renouveler 60 kilomètres de rails cette année, SNCF Réseau a intégralement financé 18,5 millions d’euros sur ces opérations de 2026.