À Metz, le partage de l'espace public entre piétons et cyclistes fait l'objet de nouvelles règles de circulation.

Trois rues concernées par les nouvelles règles

La rue Serpenoise, la rue de la Fontaine et une partie de la rue des Clercs sont concernées par cette nouvelle réglementation. Dans ces secteurs, les cyclistes doivent désormais mettre pied à terre et conduire leur vélo à la main. La mesure s'applique également aux vélos à assistance électrique et à plusieurs engins de déplacement personnel, motorisés ou non, comme les trottinettes électriques, les gyropodes et les monoroues.

Selon la Ville de Metz, cette décision répond à l'augmentation des déplacements à vélo et à l'apparition de comportements dangereux ainsi que de conflits d'usage dans les zones piétonnes les plus fréquentées. Les piétons, notamment les enfants et les personnes à mobilité réduite, sont particulièrement concernés par ces mesures de sécurité.

Certaines exceptions sont toutefois prévues. Elles concernent notamment les forces de l'ordre, les agents chargés de la distribution du courrier ou de la logistique urbaine, les professionnels utilisant un vélo cargo, ainsi que les cyclistes transportant des personnes en situation de handicap ou des enfants de moins de huit ans. En cas de non-respect de cette obligation, les contrevenants s'exposent à une contravention de deuxième classe, correspondant à une amende forfaitaire de 35 euros.

Un réseau cyclable appelé à se développer

Depuis son adoption en 2020, le schéma directeur cyclable sert de cadre aux projets d'aménagement destinés à faciliter les déplacements à vélo dans les communes de la métropole.

L'Eurométropole de Metz prévoit désormais de porter le réseau cyclable aménagé à 525 kilomètres à l'horizon 2050, soit 150 kilomètres supplémentaires par rapport au précédent schéma. Cette évolution doit notamment permettre de mieux relier les communes entre elles et de faciliter l'accès aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux quartiers prioritaires.

Le nouveau schéma directeur prévoit ainsi la poursuite des aménagements cyclables sur le territoire métropolitain, avec un objectif de développement du réseau à long terme.