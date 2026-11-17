Certaines de ces actions sont conventionnées avec les collectivités et les acteurs locaux. L'objectif : apporter des réponses aux besoins des habitants dans six quartiers prioritaires de la CUA, dans le cadre de l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). Ce dispositif national est accordé aux bailleurs sociaux dont le patrimoine est situé dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). En contrepartie de 30% d'abattement fiscal, les organismes HLM s'engagent à réaliser des actions supplémentaires pour améliorer la qualité de vie des habitants tout en renforçant l'attractivité des quartiers.

Parmi les 128 actions de l'année 2026, 27 ont fait l'objet d'une signature de convention, soit avec les villes d'Arras, d'Achicourt, de Saint-Nicolas-lez-Arras ou de la CUA, ainsi qu'avec des acteurs sociaux pour certaines d'entre elles. «Chaque euro mobilisé grâce à l’abattement TFPB doit avoir une traduction concrète dans le quotidien des habitants. C’est tout le sens du partenariat que nous construisons avec les collectivités et les acteurs de terrain au service des quartiers prioritaires» commente Jean-Louis Cottigny, président de Pas-de-Calais habitat. Sur 1 108 555 euros consacrés à la TFPB, 428 070 euros concernent des actions conventionnées.

Six quartiers concernés

Propreté, tranquillité résidentielle, gestion urbaine de proximité, médiation, insertion... Il s'agit de répondre aux besoins des territoires en construisant des quartiers plus agréables à vivre, plus inclusifs et plus solidaires. Six quartiers prioritaires sont concernés : Blancs-Monts – Hochettes (Arras), Bonnettes – Saint-Pol – Baudimont (Arras), Saint-Michel – Goudemand (Arras), Cheminots – Jean Jaurès – Moui, Hacart (Arras et Achicourt), 4 As (Achicourt) et Chanteclair – Cévennes (Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-Laurent-Blangy).