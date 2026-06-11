



À Roubaix, l'école de mode ESMOD se prépare à accueillir une grande célébration de la jeune création en mode avec son défilé annuel, qui se tiendra les 18 et 19 juin 2026 à la Salle Watremez. Cet événement promet d'attirer près de 3000 visiteurs autour des créations de 125 étudiants du cursus Bachelor en Fashion Design, qui présenteront plus de 300 silhouettes. Sous la direction artistique d'ART POINT M, le défilé se décline en deux soirées : une première soirée publique le jeudi et une seconde réservée aux professionnels le vendredi, marquée par une remise de prix.

Cette initiative s'inscrit dans un partenariat historique avec la Ville de Roubaix, soulignant l'engagement d'ESMOD pour le développement des talents et leur professionnalisation. Le 11 juin, un showroom sera également organisé pour permettre à plus de 150 professionnels du secteur, venus de toute la région et de Paris, d'évaluer les projets des étudiants. L’événement réunira des acteurs clés de l’industrie tels que La Redoute, Kiabi, et Decathlon, favorisant ainsi les échanges entre étudiants et recruteurs.

Les collections présentées aborderont des thèmes actuels comme l’innovation et la durabilité, illustrant les compétences acquises par les étudiants durant leur formation. Le mystère entourant le thème du défilé sera levé au moment de l'événement. Les prix remis offriront aux étudiants des opportunités précieuses pour leur avenir professionnel.