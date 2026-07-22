Cette opération intervient à l'issue d'une procédure de vente compétitive lancée par la ville d'Oslo. Déjà en activité, le site produit du gaz naturel renouvelable et constitue une nouvelle implantation pour le groupe sur le marché norvégien. Située à proximité de l'aéroport d'Oslo-Gardermoen, l'installation dispose d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes d'intrants. Elle est alimentée notamment par des biodéchets municipaux et s'inscrit dans une démarche de valorisation des déchets et d'économie circulaire. Le site bénéficie également de circuits efficaces de valorisation du digestat, ainsi que de la proximité de consommateurs de gaz naturel renouvelable.

«Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par la ville d’Oslo pour racheter et opérer son unité de traitement des déchets ménagers et de production de GNR. Cette opération est une nouvelle illustration de notre capacité à saisir des opportunités de croissance externe sur nos marchés stratégiques tout en développant nos propres projets par croissance organique», déclare Antoine Forcinal, directeur général de FDE.

Le site, qui s'étend sur quatre hectares, est raccordé au réseau électrique par une ligne d'une capacité de 4 MW. Cette acquisition offre des perspectives de développement des activités du site et s'inscrit dans sa stratégie de déploiement d'infrastructures de production de gaz naturel renouvelable en Norvège, en complément des projets déjà engagés dans le pays.

«La Norvège est un pays clé pour FDE. La mise en place de ce partenariat long terme avec la ville d’Oslo, dans le cadre de la valorisation de ses déchets en énergie, nous permet de disposer dès à présent d’un outil en production auquel FDE apportera son expertise unique pour en optimiser les performances, avec l’ambition de développer à terme une plateforme de production d’énergie de référence aux portes de la capitale norvégienne» poursuit-il.