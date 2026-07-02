La coalition au pouvoir en Allemagne a annoncé jeudi un vaste train de réformes touchant aux retraites, à la fiscalité, à la compétitivité et au pouvoir d'achat pour sortir le pays de l'ornière économique, accueilli diversement par les milieux économiques.

Les attentes étaient élevées, le chancelier Merz ayant lui-même promis avant l'entame des discussions un "grand bond en avant".

Après sept heures de discussions à la chancellerie, les alliés conservateurs (CDU-CSU) et sociaux démocrates (SPD) ont décidé notamment de soulager la charge fiscale pesant sur les classes populaires et moyennes, tout en mettant davantage à contribution les contribuables les plus aisés.

Le report de l'âge de la retraite au-delà de 67 ans est aussi acté, tout comme une série de mesures réclamées par les entreprises.

"Nous veillons à préserver notre Etat providence et nous veillons à alléger la charge qui pèse sur les salariés et les entreprises en baissant les impôts", a annoncé devant la presse Friedrich Merz, après des mois de dissensions au sein de sa coalition.

"Nous voulons remettre l'Allemagne sur les rails, et il est désormais clair que c'est possible", a résumé le chancelier.

- Équité fiscale -

Outre la hausse progressive de l'âge légal de départ, la réforme des retraites, qui doit être adoptée cette année par le Parlement, prévoit l'élargissement de l'assiette des cotisants et l'introduction d'une dose de capitalisation.

Au plan fiscal, les revenus faibles et moyens vont bénéficier à compter de 2027 de 10 milliards d'euros d'allègement de l'impôt sur les revenus.

Une baisse des subventions fiscales et une fiscalité accrue sur les revenus dépassant 250.000 euros annuels doivent compenser ce manque à gagner.

"Les plus hauts revenus contribueront davantage. C'est une question d'équité si nous voulons faire avancer le pays", a justifié le ministre social-démocrate des Finances Lars Klingbeil.

Pour lutter contre l'absentéisme au travail, le gouvernement prévoit de supprimer les arrêts maladie délivrés par téléphone et d'exiger un certificat médical dès le premier jour d'absence.

Toujours dans le droit du travail, il est prévu l'extension des contrats à durée déterminée jusqu'à 4 ans et sans motif.

Plusieurs organisations patronales ont salué jeudi les assouplissements du marché du travail et le durcissement des règles sur les arrêts maladie, tandis que le syndicat IG Metall a dénoncé une remise en cause des droits des salariés.

Une société publique de construction de logements abordables va par ailleurs être créée pour accroître l'offre de logements à prix modéré dans des zones urbaines tendues.

Après un peu plus d'un an aux affaires sans bilan probant et confronté à une économie en berne et à la montée de l'extrême droite, Friedrich Merz cherchait à démontrer que son gouvernement était encore capable de réformer le pays et soutenir son industrie en mal de compétitivité.

"Aucune des nombreuses réformes approuvées la nuit dernière par le gouvernement allemand n'est révolutionnaire à elle seule. Mais ajoutées à l'importante réforme des retraites validée il y a dix jours, elles pourraient avoir un véritable impact", commente l'économiste Hoger Schmieding, chez Berenberg.

"Pas une grande avancée mais plutôt un paquet symbolique", a résumé de son côté Marcel Fratzscher, président de l'institut DIW, cité par le quotidien Rheinische Post.

Démontrer sa capacité d'action est d'autant plus important, que CDU-CSU et SPD veulent empêcher à tout prix que le parti d'extrême droite AfD puisse prendre pour la première fois les commandes dans deux régions de l'Est, lors de régionales en septembre.

Rejoignez-nous

Une telle situation serait une première dans l'Allemagne d'après-guerre et constituerait un séisme politique pour un chancelier très critiqué, à droite comme à gauche, et qui est à plus de 80% d'opinion défavorable.

Annonçant les réformes, M. Merz a lancé un appel aux Allemands à les soutenir.

"Nous savons que vous (...) souhaitez des décisions et ne voulez pas de querelles. Et c'est exactement ce que nous avons fait", a souligné le chancelier.

"Nous avons également une demande à vous adresser. Rejoignez-nous. Soutenez-nous dans les réformes", a-t-il ajouté, assurant que son équipe fera tout "pour sortir le pays de la faiblesse structurelle de (sa) croissance", a souligné M. Merz.

Enfin, le gouvernement a aussi promis de mener, dans le cadre de l'UE, une politique plus agressive à l'égard de la Chine, le premier client de l'Allemagne devenu son premier concurrent, étant accusé de politique commerciale déloyale.