À l’échelle nationale, 107 051 contrats en alternance ont été conclus dans les entreprises du commerce en 2025. Si ce chiffre marque un léger recul de 3% par rapport à 2024, la tendance reste solide. Le commerce reste porté par l’apprentissage avec 98 026 contrats signés en 2025. «En 2025, les entreprises du commerce continuent d’ouvrir leurs portes aux jeunes et d’investir massivement dans l’alternance. Malgré un contexte marqué par la réduction des aides à l’apprentissage, les 7 840 entreprises du commerce présentes dans notre région restent dynamiques : le Grand Est représente en effet 7% des contrats en alternance signés dans le commerce en France», déclare Laurence Viriot, déléguée régionale Grand Est de l’Opcommerce.

Présent sur l’ensemble du territoire, le commerce offre des débouchés variés dans plus de 250 métiers. Du commerce de proximité au e-commerce, de l’alimentaire au bricolage, en passant par l’import-export ou les secteurs des sports et loisirs, les opportunités ne se limitent pas aux métiers de la vente. Accessible à tous les niveaux de qualification, le secteur constitue un important vivier d’emplois dans une région qui compte plus de 116 500 salariés dans le commerce.

Cette diversité se reflète dans les profils recrutés en alternance. Dans le Grand Est, les formations de niveau BTS et BUT représentent 32% des contrats d’apprentissage signés en 2025. Elles devancent les niveaux CAP (24%) et baccalauréat (18%). Les formations de niveau licence et master concentrent respectivement 16% et 10% des contrats, illustrant l’attractivité de l’alternance auprès d’un large éventail de parcours de formation.