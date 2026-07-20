La Haute autorité de santé recommande de rendre obligatoire la vaccination annuelle contre la grippe pour tous les professionnels de santé, les étudiants des filières médicales et paramédicales ainsi que les personnels des établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées, dans un avis très attendu publié lundi.

Pour entrer en vigueur, cette préconisation qui va dans le même sens qu'un rapport de l'Académie de médecine publié en mai, doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat précisant ses modalités et les personnels concernés.

Au niveau législatif, la dernière loi de financement de la sécurité sociale, votée en décembre, prévoit une obligation vaccinale pour les soignants libéraux, sous réserve d'un avis de la HAS allant dans ce sens.

A l'hôpital et en Ehpad, la vaccination antigrippale avait été rendue obligatoire pour les soignants en 2006 mais aussitôt suspendue par décret, avant son application, notamment en raison de "l’absence de surrisque démontré chez les soignants".

Cette obligation vaccinale préconisée par la HAS doit être déployée en priorité "dans les Ehpad et dans les unités de soins de longue durée (USLD)" en raison de la "vulnérabilité particulière" des personnes hébergées, aux trois quarts âgées de 75 ans et plus, et en contacts "étroits, répétés et prolongés avec les soignants", dit l'avis.

Dans les autres lieux concernés -établissements de santé, autres établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées, structures d'exercice libéral- la HAS recommande un "déploiement progressif sur une période de deux ans renouvelables un an, dans un cadre concerté" (acteurs locaux, professionnels concernés...), afin de garantir la faisabilité et l'acceptabilité de la mesure".

L'obligation vaccinale se justifie au regard de "l'ampleur du fardeau sanitaire" de la grippe et du "risque augmenté" de sa transmission par des professionnels aux personnes soignées ou hébergées en milieu de soins et médico-social, explique l'autorité indépendante, qui fournit une expertise scientifique sur la santé aux pouvoirs publics.

La grippe 2025/26 a fait 12.700 morts, contre 17.900 un an plus tôt lors d'une épidémie particulièrement violente. Elle coûte 1 à 2 milliards d'euros et pèse fortement sur le système de soins (hospitalisations, réanimations, mortalité, consultations, soignants en arrêt maladie...).

Pour la HAS, l'obligation devra concerner tous les professionnels de santé, "salariés et libéraux", ainsi que "les autres professionnels" travaillant dans "des établissements de santé et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées, en contact avec des personnes à risque de forme sévère (personnes impliquées dans les soins d'hygiène, aides à la vie quotidienne...)", précise-t-elle.