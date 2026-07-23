L'avion de transport militaire Airbus A400M, "équivalent de trois Canadair", va être "mobilisé (...) d'ici à fin juillet" et "venir en appui de l'ensemble des autres moyens" de lutte contre les incendies qui ravagent plusieurs régions françaises, a annoncé jeudi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

Grâce à "un travail technique d'adaptation" de l'Airbus A400M, en service depuis 2013, "un système spécifique" a été "mis au point" de manière à larguer "l'équivalent de trois Canadair en volume d'eau", a précisé la porte-parole sur BFMTV-RMC.

L'appareil est encore "en cours d'équipement, les équipages sont encore en train d'être formés", a-t-elle ajouté mais "d'ici quelques jours, il sera en capacité d'intervenir". "Les moyens, en tout cas techniques, ont été mis en place, il y a toute une phase de tests, évidemment, de contrôle, eu égard à la sécurité de l'appareil et des intervenants", a poursuivi Mme Bregeon.

L'A400M, qui se recharge au sol contrairement au Canadair, peut aussi servir à bombarder un produit chimique qui peut ralentir la propagation d'un incendie, en empêchant une zone de brûler et donc circonscrire le feu.

"Bien sûr, ce sera une aide supplémentaire, en plus des nombreux Canadair, Dash, hélicoptères Dragon qui sont sur place", a indiqué sur France 2 le ministre des Transports, Philippe Tabarot.

Interrogé sur la possibilité de le déployer en Gironde, où plus de 2.000 hectares ont brûlé mercredi, M. Tabarot a répondu : "On verra l'évolution de ce feu".

Selon le gouvernement, plus de 12.500 départs de feu sont intervenus depuis janvier et 44.000 hectares ont déjà brûlé, davantage qu'en 2022 quand des incendies avaient parcouru plus de 30.000 hectares dans la forêt des Landes de Gascogne, forçant à l'évacuation de quelque 50.000 personnes.

En Gironde, près de 12.000 habitants et touristes ont été évacués depuis mercredi près du bassin d'Arcachon en raison d'un incendie d'une grande virulence qui a déjà parcouru plus de 2.000 hectares.