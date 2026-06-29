Ingérop renforce sa présence à Dunkerque

Ingérop, un groupe d'ingénierie et de conseil spécialisé dans les transitions écologique et énergétique, a récemment annoncé l'ouverture d'une nouvelle implantation à Dunkerque, renforçant ainsi sa présence dans ce territoire stratégique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de maillage territorial du groupe qui vise à soutenir les grandes transformations industrielles et énergétiques en cours dans la région. Dunkerque, avec sa concentration de projets dans les secteurs industriel et énergétique, est devenu un pôle central pour Ingérop, qui y accompagne de nombreux projets structurants.





Parmi les réalisations notables, on trouve l’extension du port de Dunkerque avec le projet CAP2020, ainsi que divers projets de transport comme le contournement de Cappelle-la-Grande et le bus à haut niveau de service sur la Communauté Urbaine de Dunkerque. Ingérop collabore également avec des entreprises locales telles qu'ArcelorMittal et Colas, en apportant son expertise dans des projets innovants comme la création d'une nouvelle ligne de production d'aciers pour véhicules électriques ou la déconstruction d'anciennes installations.





Cette nouvelle implantation témoigne non seulement de l'engagement durable d'Ingérop envers le développement économique local, mais aussi de sa volonté d'offrir des solutions sur mesure en mobilisant des compétences variées. En s'associant à Valétudes, acquis récemment, Ingérop enrichit ses capacités dans plusieurs domaines clés tels que l'hydraulique et l'environnement, consolidant ainsi son rôle en tant qu'acteur majeur des Hauts-de-France.