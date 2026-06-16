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Junia se mobilise autour des enjeux de l'IA

Jusqu'au 19 juin au Palais Rameau à Lille, se déroulera la Semaine de l’Intelligence Artificielle, événement accompagné par la Région Hauts-de-France. 

Le Palais Rameau a récemment fait l'objet de rénovation. © Université Catholique de Lille

Le Palais Rameau a récemment fait l'objet de rénovation. © Université Catholique de Lille

Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 16 juin 2026 - Mis à jour le 16 juin 2026

L’école d’ingénieurs JUNIA organise une nouvelle édition de JUNIA Connect, une matinée d’échanges et d’ateliers qui a comme objectif de créer des liens durables avec l’école et imaginer ensemble des projets sur mesure autour de l’IA. Parmi les innovateurs de ce projet, on retrouve notamment Nacim Ihaddadene, responsable de l’équipe Computer Science & Information Technology chez JUNIA. L’intéressé est enseignant-chercheur en intelligence artificielle, spécialisé dans la vision par ordinateur et l’analyse d’images. Il forme des étudiants, mène des travaux de recherche et accompagne des projets d’innovation en IA.

Par Nina GERILS

entreprise : SCI MAISON D'EGLISE Accéder aux données entreprise : SCI MAISON D'EGLISE