Junia se mobilise autour des enjeux de l'IA

L’école d’ingénieurs JUNIA organise une nouvelle édition de JUNIA Connect, une matinée d’échanges et d’ateliers qui a comme objectif de créer des liens durables avec l’école et imaginer ensemble des projets sur mesure autour de l’IA. Parmi les innovateurs de ce projet, on retrouve notamment Nacim Ihaddadene, responsable de l’équipe Computer Science & Information Technology chez JUNIA. L’intéressé est enseignant-chercheur en intelligence artificielle, spécialisé dans la vision par ordinateur et l’analyse d’images. Il forme des étudiants, mène des travaux de recherche et accompagne des projets d’innovation en IA.

Par Nina GERILS