Cette campagne de sensibilisation menée avec les partenaires de l'insertion et de l'emploi vise à lever le frein du financement pour les créateurs d'entreprise de moins de 30 ans, en leur proposant des sessions d'information de proximité pour concrétiser leurs projets professionnels.

L'Adie et ses partenaires locaux se mobilisent activement à travers plusieurs rendez-vous stratégiques dans le département. Le programme débute à Calais le mardi 13 octobre 2026 (de 10h00 à 12h00) à La Fabrique DEFI avec un « Atelier pour devenir entrepreneur » basé sur le jeu de l'effectuation. Les actions se poursuivent le mercredi 14 octobre 2026 au Centre Fleming de Béthune en collaboration avec les Missions Locales, avant de se clôturer le vendredi 16 octobre 2026 à l'AFEV de Lens. Ces rencontres permettent de guider une génération désireuse de s'émanciper. Comme en témoigne Anne Montaigne, fondatrice de l'Aloha Café à Wimereux : « C'était l'occasion d'avoir quelque chose à moi, de m'émanciper et de construire un mode de vie qui me ressemble. Grâce à l'Adie, je me suis lancée en toute confiance. »

Démocratiser le microcrédit face aux attentes des jeunes

Cette dynamique territoriale répond à un besoin grandissant dans le Nord et le Pas-de-Calais, où le nombre de jeunes financés a bondi de 40 % depuis 2023. L'accès au capital reste le principal obstacle pour les 60 % de moins de 30 ans qui voient l'entrepreneuriat comme un pilier de leur avenir. Pour Jean-Philippe Belland, Directeur Adie Hauts-de-France, l'enjeu dépasse le simple cadre économique : « La démocratisation de l’accès des jeunes à l’entrepreneuriat [...] est un enjeu politique d’émancipation, d’insertion et de confiance dans l’avenir pour toute une génération. »







