







Créer une micro-entreprise implique de maîtriser plusieurs démarches et obligations dès le lancement de son activité. Pour accompagner les futurs entrepreneurs, la CCI Côte-d’Or / Saône-et-Loire propose un atelier en ligne le jeudi 8 octobre 2026, de 9h30 à 12h.





Les principales étapes de la création





Lors de cette rencontre, les participants pourront découvrir le fonctionnement du régime de la micro-entreprise et mieux comprendre ses avantages, ses limites ainsi que les principaux pièges à éviter. L’atelier abordera notamment les démarches de création via le guichet unique de l’INPI.





Les obligations liées à l’Urssaf et à la TVA seront également présentées, tout comme les règles de base concernant les devis et les factures. La session permettra enfin d’aborder les premières notions d’une gestion comptable simplifiée.





Un atelier interactif





L’atelier sera animé en direct par un conseiller ou une conseillère spécialisée dans la création et la reprise d’entreprise. Les participants pourront bénéficier de conseils adaptés à leur situation et poser leurs questions au cours de l’atelier.





Le format prévoit notamment des échanges via un chat, des sondages et des mini-quiz. L’objectif est de permettre aux futurs créateurs de disposer d’une méthode claire pour préparer leur lancement et d’éviter certaines erreurs courantes.





Proposé au tarif de 90 euros TTC, cet atelier s’adresse aux personnes qui souhaitent créer leur activité en micro-entreprise et acquérir les premières connaissances nécessaires pour démarrer leur projet.