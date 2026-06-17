L’AER BFC décrypte les mutations de l’économie mondiale.





À l’occasion de son assemblée générale, l’agence a réuni acteurs économiques et experts pour dresser un état des lieux de l’année écoulée et ouvrir une séquence d’échanges consacrée aux recompositions économiques en cours. Organisée autour du thème « Vers une nouvelle économie mondiale : quels impacts concrets pour nos entreprises et notre territoire ? », la rencontre a croisé analyses d’experts et retours d’expérience d’entreprises implantées en Bourgogne Franche-Comté.

Des analyses sur une économie mondiale en recomposition

Les interventions ont mis en avant un environnement international marqué par des tensions géopolitiques persistantes, des réorganisations des chaînes de production et une intensification des enjeux de souveraineté économique. Les transitions énergétique et technologique ainsi que la concurrence accrue entre zones économiques structurent désormais les stratégies des acteurs. Les éclairages d’Elvire Fabry de l’Institut Jacques Delors et de Mathieu Plane, économiste à l’OFCE, ont permis de préciser les implications de ces transformations pour les entreprises, l’industrie et les territoires, notamment en matière de compétitivité, d’innovation, d’investissement et de résilience.

Les dirigeants d’entreprise invités ont partagé leurs expériences face à ces évolutions. Olivier Esteves, président-directeur général d’ABEO, et Florence Poulet, présidente de Follower Products, ont évoqué les adaptations nécessaires des modèles économiques, la gestion des ressources et l’évolution des marchés.

Par ailleurs, l’intervention de Guillaume Basset, représentant de Business France, a apporté un éclairage sur les dynamiques d’investissement dans un contexte international concurrentiel. Il a rappelé plusieurs caractéristiques structurantes du territoire régional, notamment son tissu industriel, ses filières spécialisées, ses capacités d’innovation et son orientation exportatrice.

En clôture des échanges, le président de la Région Bourgogne Franche-Comté a souligné l’importance de la coordination entre acteurs publics et privés pour accompagner les mutations économiques en cours et soutenir la compétitivité des entreprises.



