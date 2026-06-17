L’objectif est de favoriser les rencontres entre acteurs économiques, de développer les opportunités d’affaires et de mettre en relation les entreprises avec les principaux partenaires de l’écosystème industriel régional. Pensé comme un rendez-vous opérationnel, l’événement vise à répondre aux enjeux de compétitivité auxquels sont confrontées les entreprises industrielles. Les participants pourront développer leur réseau professionnel, identifier de nouveaux marchés, et échanger avec des experts sur des problématiques liées à leur activité.

Près de 70 exposants seront réunis autour de plusieurs espaces thématiques. Le volet « Opportunités business » rassemblera notamment des donneurs d’ordre majeurs et des structures tels qu’EPR2 ou le Canal Seine-Nord Europe. Des réseaux professionnels comme la French Fab, CCI Business ou Nuclei seront également présents afin de favoriser les échanges et les partenariats.

L’événement accordera également une place importante aux questions d’internationalisation, de financement et de transition des entreprises. Les visiteurs pourront rencontrer des représentants de la CCI International, de la Direction régionale des douanes, de Bpifrance, de la Banque des Territoires ou encore de l’Agence de l’eau. Les enjeux liés à la transition écologique et énergétique seront également abordés avec la participation d’acteurs tels qu’Engie, GRDF, TotalEnergies ou EDF.

D’autres thématiques seront mises en avant, notamment le digital, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la supply chain, l’automatisation et la robotisation. Des organismes de formation et des structures proposant des solutions innovantes compléteront l’offre. Organisé sur une seule journée et dans un lieu unique, Industrie Connect entend permettre aux entreprises d’accéder rapidement à des contacts, des informations et des solutions adaptées à leurs besoins.



