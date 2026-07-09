En Meuse, l'intelligence artificielle sort progressivement du stade de l'expérimentation. De plus en plus de PME intègrent ces technologies pour optimiser leur activité, améliorer leurs performances et accompagner leur développement. Implanté notamment à Bar-le-Duc, Verdun, Commercy et Saint-Mihiel, le cabinet d'expertise comptable YZICO développe des solutions fondées sur la digitalisation, l'analyse des données et l'IA afin d'aider les dirigeants à piloter leur entreprise. Dans l'industrie, ces outils servent au contrôle qualité, à la maintenance prédictive et à l'optimisation des chaînes de production. Les entreprises de services automatisent une partie de leur gestion administrative et de leur relation client, tandis que les cabinets de recrutement utilisent l'IA pour accélérer le sourcing et l'analyse des candidatures. De son côté, la CCI Meuse Haute-Marne multiplie les actions de sensibilisation pour accompagner les TPE et PME dans l'appropriation de ces nouvelles technologies.

L'intelligence artificielle devient un levier de croissance pour les PME

À l'échelle nationale, l'intelligence artificielle transforme l'industrie, les services, la finance et les ressources humaines. Les entreprises qui investissent dans ces solutions améliorent leur productivité, réduisent leurs coûts et renforcent leur capacité d'innovation. Pour des territoires comme la Meuse, cette transition constitue aussi un facteur d'attractivité, en favorisant la modernisation des PME, l'émergence de nouveaux métiers et la montée en compétences des salariés.