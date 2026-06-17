Parmi les dix scale-up franchissant un cap pour intégrer l’élite du Next40, Foodles s’impose comme le symbole de l’innovation au cœur des territoires, là où la tech irrigue désormais dix régions à travers 33 sites industriels.

Quand l'innovation industrielle et technologique s'écrit en région

Spécialiste de la restauration d’entreprise via des frigos connectés brevetés et certifiés «Origine France Garantie», la société fondée par Michaël Ormancey et Clément Bonhomme accélère son ancrage régional. Foodles vient d'investir 200 000 euros dans un nouveau hub logistique de 368 m² près de Strasbourg. Cet investissement de 200 000 euros vise à consolider ses positions à Nancy, Sarreguemines et Metz, tout en propulsant une politique RSE stricte basée sur des circuits courts et la réduction du gaspillage alimentaire.

Cette ascension au sein du Next40 consacre la capacité de l'entreprise à allier performance économique et création d'emplois qualifiés en province.

33 500 emplois en France : La puissance macroéconomique du Next40/120

La sélection 2026 du French Tech Next40/120, distinguée pour sa performance économique et son excellence technologique, souligne la solidité de scale-up atteignant des revenus supérieurs à 100 millions d'euros pour un quart d'entre elles. Avec 33 500 employés en France, ces entreprises affichent une croissance des effectifs de 15,5%, confirmant leur rôle moteur dans l'emploi.

Cette élite, opérée par un comité d'experts, consacre des leaders de rupture qui allient leadership international et ancrage local, propulsant des champions comme Foodles au cœur du développement économique régional. L'essor de ces fleurons technologiques confirme que la souveraineté économique française se renforce désormais grâce au dynamisme des territoires.