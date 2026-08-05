Face aux "ruptures" de l'ordre mondial, dont la rivalité croissante entre la Chine et les Etats-Unis, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes devraient davantage utiliser leurs ressources naturelles comme levier de négociation, a recommandé mardi dans un rapport la Commission économique de l'ONU pour la région (Cepal).

Présenté au siège de l'organisation à Santiago, le document demande aux pays de mieux coopérer face aux tendances actuelles comme l'intensification de la polarisation, l'érosion du multilatéralisme et les réticences des grandes puissances vis-à-vis de l'interdépendance économique.

Le rapport estime que la région doit faire de ses abondantes ressources naturelles (lithium, cuivre, graphite et terres rares) des leviers stratégiques pour renforcer sa position dans un monde en recomposition.

"Le monde a changé et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes disposent de nombreux atouts dont le monde a besoin", a résumé l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, coprésidente de la commission de la Cepal et chargée de rédiger le rapport.

L'organisme appelle les pays de la région à éviter tout alignement rigide face à la rivalité entre Washington et Pékin et plaide pour un renforcement des échanges économiques dans la zone, alors que seules 14% des exportations des pays latino-américains et caribéens sont destinées à d'autres pays de la région.

"Pour tout ce dont nous parlons, il faut une volonté d'intégration, et je ne suis pas sûre qu'elle existe aujourd'hui dans la région", a ajouté Mme Bachelet, candidate au poste de secrétaire générale de l'ONU.

L'Amérique latine et les Caraïbes comptent environ 660 millions d'habitants. Selon les estimations de l'ONU, l'économie régionale connaîtra une croissance de 2,2% cette année.