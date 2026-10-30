L’Écrin accueille le Salon de l’emploi de Talant

Le jeudi 5 novembre 2026, la Salle de l’Écrin, à Talant, accueillera le Salon de l’emploi organisé par France Travail Bourgogne-Franche-Comté et ses partenaires. L’événement réunira des entreprises de différents secteurs qui présenteront leurs besoins en recrutement ainsi que les opportunités d’emploi qu’elles proposent.





Échanger directement avec les recruteurs

Le salon s’adresse aussi bien aux demandeurs d’emploi qu’aux personnes souhaitant faire évoluer leur projet professionnel ou envisageant une reconversion professionnelle. Les participants pourront présenter leur parcours, exposer leurs compétences et leurs motivations, mais aussi découvrir les postes proposés par les entreprises présentes.

Deux créneaux sont organisés afin de permettre au plus grand nombre de participer : une session de 9 h à 12 h et une autre de 14 h à 17 h. Les personnes intéressées sont invitées à se munir de plusieurs exemplaires de leur CV pour faciliter les échanges avec les recruteurs.

Avec ce rendez-vous multisectoriel, France Travail entend rapprocher les entreprises qui recrutent des personnes susceptibles de répondre à leurs besoins. L’initiative vise également à donner davantage de visibilité aux possibilités d’emploi sur le territoire.

Pour les candidats, ces rencontres offrent l’occasion de présenter directement leur profil et leur projet professionnel aux employeurs. Les entreprises peuvent, de leur côté, découvrir des compétences et des profils qui ne sont pas toujours identifiés dans le cadre d’un recrutement classique.

Les inscriptions sont accessibles sur la plateforme « Mes événements emploi ».























