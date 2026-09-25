La Grande Semaine de l'Économie s'arrêtera à Épinal le lundi 5 octobre prochain pour une soirée dédiée aux transformations numériques. Dès 18 h, le site du Quai Alpha accueillera la rencontre « COMEX40 – Vosges, Terre d'IA Responsable ». Initié par le Medef Vosges, cet événement réunira des experts, des dirigeants et des universitaires, dont la philosophe Gabrielle Halpern et l'avocate Aurélie Klein, pour débattre de l'intégration de l'intelligence artificielle comme levier de performance économique, tout en préservant le capital humain au sein des entreprises régionales.

Une réflexion philosophique et juridique sur l'IA en entreprise

La soirée débutera par une conférence de Gabrielle Halpern, docteure en philosophie et autrice, qui analysera les mutations sociétales et entrepreneuriales provoquées par l'émergence des technologies algorithmiques. Ensuite, Aurélie Klein, avocate chez Fidal Strasbourg et spécialiste de l'innovation digitale, apportera son expertise sur la sécurisation des données et la transformation des pratiques professionnelles. L'objectif consiste à proposer des clés concrètes pour adapter les compétences des collaborateurs sans déshumaniser les structures de travail.

Une table ronde pour croiser les regards des acteurs locaux

Les enjeux de cette transition feront l'objet d'un débat approfondi lors d'une table ronde interactive. Ce panel réunira des dirigeants d'entreprises, des experts du numérique et des représentants du monde de l'enseignement. Ensemble, ils étudieront les solutions pour former les futurs talents et concevoir des modèles d'affaires conciliant compétitivité et responsabilité éthique, avec le soutien des partenaires Fidal et ABF Décisions.







