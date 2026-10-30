L’ORE, ou comment protéger la nature depuis son jardin

Paroles d'experts

Et si votre terrain pouvait devenir un refuge pour la biodiversité, tout en restant dans votre patrimoine ? Depuis 2016, la loi française permet aux propriétaires de s’engager durablement pour l’environnement grâce à l’Obligation Réelle Environnementale (ORE). Par Julie Duthion, notaire en Picardie.



