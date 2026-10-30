L’ORE, ou comment protéger la nature depuis son jardin

Notaires
Pour les représentants des notaires normands, « la priorité est la stabilité »
30/09/2026 Chloé Guerout
Seine-Maritime (76)
Et si votre terrain pouvait devenir un refuge pour la biodiversité, tout en restant dans votre patrimoine ? Depuis 2016, la loi française permet aux propriétaires de s’engager durablement pour l’environnement grâce à l’Obligation Réelle Environnementale (ORE). Par Julie Duthion, notaire en Picardie.
Julie Duthion, notaire en Picardie. © Eloise Le Névanic
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Notaires
30/09/2026 Chloé Guerout
Seine-Maritime (76)
Notaires
28/10/2026 Amandine Pinot
Paris (75)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Beauvais avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune