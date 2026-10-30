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L’ORE, ou comment protéger la nature depuis son jardin

Et si votre terrain pouvait devenir un refuge pour la biodiversité, tout en restant dans votre patrimoine ? Depuis 2016, la loi française permet aux propriétaires de s’engager durablement pour l’environnement grâce à l’Obligation Réelle Environnementale (ORE). Par Julie Duthion, notaire en Picardie.

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Julie Duthion, notaire en Picardie. © Eloise Le Névanic

Julie Duthion, notaire en Picardie. © Eloise Le Névanic

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>Moins connue que les servitudes, cette innovation juridique offre une flexibilité inégalée pour préserver arbres, zones humides ou espèces menacées… sans renoncer à la propriété de son bien. Imaginez un contrat attaché à votre terrain, comme une servitude, mais bien plus souple. Avec une ORE, vous vous engagez, avec un partenaire (une association, une commune, un particulier), à des actions concrètes pour l’environnement.&nbsp; Par exemple : ne pas couper un arbre, planter une haie, préserver une mare, ou même créer un verger écologique. Contrairement à une servitude, qui impose surtout des.

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