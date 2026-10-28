L'Assemblée générale du CSN, réunie le mardi 27 octobre, a procédé à l'élection de Maître Pierre Jean Meyssan, succédant à Bertrand Savouré. «Les notaires de France nous confient, aux membres du Bureau du Conseil supérieur du notariat et à moi-même, une responsabilité que nous entendons assumer collectivement et avec détermination. Dans un contexte national et international marqué par de profondes incertitudes, notre ambition est de faire mieux reconnaître le rôle et l'utilité du notariat dans la société, d'affirmer ce qui fonde sa singularité et de défendre la capacité de tous les notaires à exercer pleinement leurs missions. C'est avec l'ensemble des notaires de France que nous entendons porter cette ambition et promouvoir un notariat fidèle à ses valeurs et tourné vers l'avenir» a déclaré le nouveau président.

Un bureau de six membres

Pierre Jean Meyssan sera accompagné d'un bureau composé de six membres, également élus ce mardi 27 octobre : Maître Laurence Leguil, 48 ans, notaire à Sablé-sur-Sarthe, élue Première Vice-Présidente ; Maître Justine N'Diaye, 61, notaire à Paris ; Maître Olivier Piquet, 53 ans, notaire à Longjumeau (Essonne) ; Maître Jean-Pierre Prohaszka, 59 ans, notaire à Villeurbanne (Rhône) ; Maître Anne-Claire Ancelin, 41ans, notaire à Saint-Dizier (Haute-Marne) ; Maître Valérie Pichon, 55 ans, notaire à Aix-Les-Bains (Savoie).

Organisation professionnelle du notariat habilitée à s'exprimer au nom des notaires de France, le Conseil Supérieur du Notariat représente la profession auprès des pouvoirs publics. Il détermine sa politique générale, contribue à l'évolution du notariat et fournit des services collectifs aux notaires. Le CSN participe également à la réflexion sur les évolutions du droit, donne son avis sur les projets de loi ou les textes réglementaires en préparation.

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