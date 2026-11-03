Le gouvernement italien a convoqué mardi une réunion d'urgence après une cyberattaque présumée, ayant visé les réfrigérateurs de supermarchés dans au moins neuf pays européens, suscitant des inquiétudes croissantes sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'UE.

La réunion de l'exécutif italien vise à "faire le point sur la vague de cyberattaques qui a touché en Europe les systèmes de réfrigération commerciale", en présence du directeur de l'Agence nationale pour la cybersécurité et des directeurs des agences de renseignement, a indiqué une porte-parole du gouvernement.

De l'Irlande à l'Italie en passant par la Suède, le Luxembourg, la Belgique, l'Estonie, la Finlande, les Pays-Bas et le Portugal, une nouvelle attaque présumée de pirates informatiques a visé lundi les réfrigérateurs de plusieurs supermarchés, les obligeant à jeter de grandes quantités d'aliments, trois semaines après une cyberattaque similaire ayant touché la France.

Le 12 octobre, de grandes enseignes françaises de distribution avaient indiqué que des centaines de systèmes de réfrigération de leurs magasins avaient été frappés.

Face à ces "cyberattaques répétées extrêmement préoccupantes", le commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation, Christophe Hansen, avait dénoncé après l'épisode français "une tentative délibérée de perturber notre chaîne d'approvisionnement alimentaire et de saper la confiance des consommateurs", y voyant "un avertissement que nous devons prendre au sérieux".

Personne n'a pour l'heure revendiqué l'une ou l'autre de ces vagues d'attaques informatiques.

Tout jeter

En Italie, c'est la Sicile qui a été la plus durement touchée, avec des incidents dans plus d'une vingtaine de supermarchés, selon Giovanni Arena, délégué pour la Sicile de Federdistribuzione, la fédération professionnelle des entreprises de la distribution.

"Cela s'est produit de manière diffuse dans plusieurs enseignes de la grande distribution organisée sicilienne et, pour l'instant, nous avons connaissance d'une vingtaine de points de vente concernés. De nombreux groupes n'ont pas été piratés car ils sont dotés de systèmes de sécurité avancés et à jour", a-t-il déclaré à l'agence de presse Ansa.

"En passant par les centres d'appels, qui s'occupent du système de télégestion et de surveillance des installations de réfrigération, (les pirates) ont réussi à accéder aux paramètres de contrôle, en modifiant les températures de conservation des aliments", a-t-il ajouté, précisant que le groupe de grande distribution Arena, dont il est directeur général, n'avait été touché qu'indirectement sur trois points de vente d'entreprises franchisées.

Quatre des 300 supermarchés du groupe Radenza, qui gère les magasins de la marque Coop en Sicile, ont eux été visés dans la nuit de dimanche à lundi. "Le dégivrage des rayons surgelés a été déclenché, ce qui a fait monter la température, programmée à -20 degrés", a expliqué Giuseppe Spadaro, le directeur général du groupe, dans une interview au Corriere della sera.

"Cela représente plusieurs kilos de produits et nous estimons les dégâts à plusieurs milliers d'euros. Nous avons dû tout jeter, les rayons sont vides", a-t-il ajouté.

"Nous ne pensions pas être la cible d'une attaque informatique en tant que supermarchés. Cela montre pourtant à quel point n'importe quel appareil connecté au réseau peut faire l'objet d’une intrusion", a souligné M. Spadaro.

Selon les médias italiens, un incident ayant touché une entreprise de Toscane (centre) opérant dans le secteur de la restauration collective et une attaque contre une entreprise d'aliments surgelés en Emilie-Romagne (nord) ont également été notifiés à l'Agence italienne pour la cybersécurité (ACN).

Belgique, Suède

En Belgique, des dizaines de magasins appartenant à plusieurs chaînes de supermarchés, parmi lesquelles Carrefour, Ikea, Delhaize, Colruyt et Intermarché, ont signalé des perturbations et les procureurs fédéraux ont annoncé l'ouverture d'une enquête.

En Suède, où sept des quelque 800 magasins de la chaîne Coop ont été victimes d'une cyberattaque lundi à l'aube, la situation était rentrée dans l'ordre lundi après-midi.

"Les équipements frigorifiques et les congélateurs qui ont été touchés dans la nuit de dimanche à lundi étaient connectés à d'anciens réseaux 4G", a indiqué mardi à l'AFP Carlos Cancinos, porte-parole de la chaîne. "Nous avons entrepris un vaste programme de modernisation d'une grande partie de notre parc de magasins" en veillant à ce qu'ils fonctionnent via des réseaux 5G, les rendant moins vulnérables aux attaques, a-t-il ajouté.

La chaîne suédoise Ica avait indiqué lundi qu'"un nombre limité" de ses magasins avaient rencontré des problèmes de réfrigération, sans confirmer qu'une cyberattaque en était la cause.

Selon la porte-parole du groupe, les magasins concernés étaient tous reliés à un système externe de contrôle de la réfrigération fourni par le fabricant danois Danfoss – le même prestataire ciblé lors de la cyberattaque du 12 octobre contre des enseignes françaises.