Industrie
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Dossier

L'Oréal, 60 ans d'histoire industrielle à Lassigny

À Lassigny, dans l'Oise, le site industriel de L'Oréal a fêté ses 60 ans en juin. Depuis l'intégration de la marque Yves Saint Laurent au groupe en 2008, les produits de la branche maquillage luxe sont fabriqués au sein de cette usine ultra-technologique et performante de 45 000 m², et distribués dans le monde entier. Le site se transforme en une industrie d'excellence et inclusive. 

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<p>En France, L'Oréal est l'un des piliers du paysage industriel français avec une forte empreinte territoriale, qui emploie 15 500 collaborateurs dans la région Hauts-de-France et qui travaille avec 900 fournisseurs français. Entre 2019 et 2024, le groupe a d'ailleurs investi 500 millions d'euros en France, soit 40% de ses investissements mondiaux. Dans les Hauts-de-France, avec ses quatre usines (5 000 emplois dont 1 500 directs), le groupe déploie son savoir-faire industriel rayonnant dans le monde entier et cartonnant à l'export.&nbsp;<br><br>Le site de L'Oréal à Lassigny, dans l'Oise, rep.

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