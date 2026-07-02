L'Oréal, 60 ans d'histoire industrielle à Lassigny

Industrie
Safran investit 20 millions d'euros pour développer son site de Dijon
02/07/2026 M.H
Dijon (21)
À Lassigny, dans l'Oise, le site industriel de L'Oréal a fêté ses 60 ans en juin. Depuis l'intégration de la marque Yves Saint Laurent au groupe en 2008, les produits de la branche maquillage luxe sont fabriqués au sein de cette usine ultra-technologique et performante de 45 000 m², et distribués dans le monde entier. Le site se transforme en une industrie d'excellence et inclusive.
Julie Manso, directrice du site L'Oréal de Lassigny depuis deux ans. © Anne-Sophie Combrez
Une ligne de production des rouges à lèvres. ©Eric Larrayadieu-L'Oréal Opérations
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Industrie
02/07/2026 M.H
Dijon (21)
Industrie
02/07/2026 Marine Tesse
Villeneuve-d'Ascq (59)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Lassigny avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune