L'Oréal, 60 ans d'histoire industrielle à Lassigny

Dossier

À Lassigny, dans l'Oise, le site industriel de L'Oréal a fêté ses 60 ans en juin. Depuis l'intégration de la marque Yves Saint Laurent au groupe en 2008, les produits de la branche maquillage luxe sont fabriqués au sein de cette usine ultra-technologique et performante de 45 000 m², et distribués dans le monde entier. Le site se transforme en une industrie d'excellence et inclusive.