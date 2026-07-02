Villeneuve-d'Ascq : Mäder accueille Whitestone Group à son capital

Le Groupe Mäder franchit une nouvelle étape de son développement. L'ETI familiale annonce l'entrée de Whitestone Group à son capital, tandis que la famille Molina demeure actionnaire majoritaire. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie de transformation engagée depuis quatre ans par le spécialiste de la peinture composite haut de gamme. À travers son plan Ë-Volve, le groupe entend renforcer son positionnement sur des solutions industrielles innovantes conciliant performance et décarbonation des filières.

Jeune leader

Investisseur coté sur Euronext Growth Bruxelles, Whitestone Group mise sur des entreprises industrielles bénéficiant de perspectives de croissance à long terme. Pour Frédéric Pouchain, CEO de Whitestone Group, cette prise de participation constitue «le plus important investissement réalisé à ce jour» par la holding. Il met en avant la qualité du savoir-faire industriel de Mäder, son positionnement sur des marchés de niche à forte technicité ainsi que le leadership de Julien Molina, à la tête du groupe depuis 2023. En parallèle, Bpifrance et Naxicap Partners, actionnaires depuis 2010, cèdent l'intégralité de leurs parts, tout comme le Groupe Socomore, entré au capital en 2019.

Pour Julien Molina, cette nouvelle gouvernance doit permettre d'ouvrir un nouveau cycle de croissance. Le dirigeant de 33 ans entend poursuivre le développement international de sa société. Présent dans plus de 70 pays et fort de 700 collaborateurs, le Groupe Mäder s'est imposé comme un acteur de référence dans son secteur, est certifié EcoVadis Gold et Best Managed Companies depuis quelques semaines.

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