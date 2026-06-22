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Villeneuve-d'Ascq : le Groupe Mäder récompensé pour la qualité de sa gestion

Le Groupe Mäder, implanté à Villeneuve-d’Ascq et spécialiste des peintures industrielles et des composites, figure parmi les 49 entreprises françaises distinguées par le label 2026 « Best Managed Companies », décerné par Deloitte France.

Julien Molina, PDG du Groupe Mäder. © Groupe Mäder.

Julien Molina, PDG du Groupe Mäder. © Groupe Mäder.

Par La Rédaction
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 juin 2026 - Mis à jour le 22 juin 2026

Spécialisée dans les peintures industrielles et les composites, cette entreprise des Hauts-de-France emploie aujourd’hui 700 collaborateurs et est présente dans plus de 70 pays. 

La distinction lancée en 2021, et reçue par la société nordiste, récompense les entreprises qui se démarquent par la qualité de leur management, leur stratégie de développement, leur capacité d’innovation et leur gouvernance.

Pour le Groupe Mäder, ce label vient saluer le travail mené dans le cadre de son plan de transformation «Ë-Volve 2030», notamment en matière d’innovation et de responsabilité sociétale. Il reflète également l’engagement des équipes à concilier performance économique et développement durable. «Cette distinction vient conforter notre volonté de conjuguer performance économique, innovation et impact positif», a déclaré Julien Molina, PDG du Groupe Mäder.


* Article de Nina Gerils

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