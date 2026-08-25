La 24e édition du Béthune Rétro 2026 débute ce vendredi 28 août

Le Béthune Rétro de retour pour une 24e édition, du vendredi 28 au dimanche 30 août. Un évènement qui prend exemple sur l'image des États-Unis des années 1950 et 1960, avec une ambiance rétro et rock'n'roll, notamment avec de nombreuses voitures anciennes.

Plusieurs animations sont proposées durant ces trois jours, avec différents concerts de rockabilly, de rock'n'roll, de blues et de swing, interprétés par de nombreux groupes. Il y aura également des initiations à la danse, notamment au Lindy Hop et au Charleston, ainsi que des conférences dédiées aux origines du rhythm and blues et du rockabilly.

Qui dit Amérique, dit Elvis Presley. Et dit mariage. Comme à Las Vegas, il y aura une « Wedding Chapel » à Béthune. Le public pourra y célébrer symboliquement un mariage ou renouveler ses vœux.