La Fondation du patrimoine renforce son action en faveur des édifices religieux en péril. En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs projets ont été accompagnés. En Saône-et-Loire, l’église Saint-Pierre de Besanceuil, à Bonnay-Saint-Ythaire, et l’église Notre-Dame de Cluny ont chacune obtenu une dotation de 6 000 euros. Ces aides s’inscrivent dans la collecte nationale lancée en 2023 pour soutenir le patrimoine religieux des villages. À l’échelle nationale, plus de 30 millions d’euros ont été réunis auprès de plus de 100 000 donateurs. Plus de 1 500 édifices ont bénéficié du dispositif.

Des programmes pour préserver les lieux

La Fondation du patrimoine poursuit également son soutien à travers plusieurs programmes. Le prix Sésame 2026 attribue 310 000 euros à 15 projets, dont 20 000 euros au programme «Hors Saison Musicale», en Côte-d’Or. Celui-ci organise des concerts dans des églises rurales et mène des actions auprès des habitants, notamment des enfants, des personnes âgées et des publics isolés. Le Programme Patrimoine roman apporte, lui, près de 296 100 euros à huit édifices, dont 50 000 euros à l’église Saint-Georges d’Eysson, dans le Doubs. La Fondation accompagne aussi le patrimoine juif. En 2025, sept projets ont reçu près d’un million d’euros. Enfin, un concert de musique sacrée est annoncé le 29 octobre à Dijon. Les dons collectés contribueront à huit projets de restauration, un par département de la région.