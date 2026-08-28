Emmanuel Macron se rendra mercredi à Londres, où il inaugurera l'exposition de la tapisserie de Bayeux, œuvre du XIe siècle décrivant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, dont il a décidé le prêt au British Museum, a annoncé vendredi l'Elysée.

Le chef de l'Etat français aura aussi jeudi un "premier échange approfondi" avec le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham, a précisé la présidence. Il devrait avoir par ailleurs "l'occasion d'aller saluer le roi" Charles, a ajouté un conseiller sans plus de précisions.

L'objectif premier de la visite au Royaume-Uni est "l'inauguration de l'exposition du prêt de la tapisserie de Bayeux au British Museum", "un moment particulièrement fort voulu par le président de la République pour la relation franco-britannique", a expliqué un conseiller d'Emmanuel Macron à la presse. Il entend ainsi "valoriser" ce "prêt exceptionnel".

Accompagné de son épouse Brigitte Macron, et de représentants des autorités britanniques, le président français est "très impatient" de retrouver la tapisserie "exposée dans des conditions optimales", pour la première fois "à plat et d'un seul tenant".

L'oeuvre est parvenue le 10 juillet au célèbre musée londonien pour un prêt d'un an décidé en juillet 2025. Elle y sera exposée de septembre au 11 juillet 2027.

Ce transfert historique depuis Bayeux, dans l'ouest de la France, avait donné des sueurs froides à des experts et défenseurs du patrimoine en France qui redoutaient une dégradation irréversible de cette tapisserie très fragile.

La ministre française de la Culture Catherine Pégard s'est réjouie mi-juillet, en déplacement à Londres, de voir la broderie millénaire traditionnellement exposée dans un musée de Bayeux, en Normandie, "en très bon état" au British Museum.

Dans la capitale britannique, Emmanuel Macron sera aussi le premier dirigeant d'un pays de l'Union européenne, et le deuxième dirigeant étranger après l'Ukrainien Volodomyr Zelensky, à être reçu par Andy Burnham, le travailliste qui a remplacé Keir Starmer à la tête du gouvernement en juillet.

"Le président avait noué une relation très amicale et très efficace, en particulier sur l'Ukraine et le Moyen-Orient", "avec le Premier ministre Starmer", a souligné son entourage. "Le contact a été établi immédiatement" avec son successeur, a-t-on ajouté à l'Elysée, mettant en avant ses premiers pas, avec un premier déplacement à Kiev et une participation rapide à la Coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine.

Paris estime ainsi que "la coordination" s'annonce "aussi importante et régulière" avec Andy Burnham et Keir Starmer.