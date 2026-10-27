La Bourse de Paris évoluait en baisse mardi, au lendemain d'une nette détente des taux d'emprunt français, et prudente avant les décisions des banques centrales américaine et européenne cette semaine.

Vers 09H30, l'indice vedette CAC 40 cédait 0,39 %, à 7.816,56 points. Lundi, il avait gagné 0,83 %, à 7.847,32 points.

Le marché français digérait aussi la baisse de confiance des ménages en France, tombée en octobre au plus bas depuis juin 2013, selon l'Insee.

L'indicateur a perdu cinq points en octobre, à 80, bien en dessous de sa moyenne de longue période de 100.

Il est pénalisé avant tout par la nette détérioration du jugement des ménages sur leur situation financière personnelle. Leur opinion sur le niveau de vie récent en France atteint même son plus bas depuis le lancement de l'enquête en 1972.

"Le climat actuel dans le pays reste peu propice à un sursaut dans l'activité", juge Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM.

Lundi, le taux d'emprunt français à dix ans était repassé sous la barre symbolique des 5 %, à 4,90 %, contre 5,02 % vendredi, après le maintien par Moody’s de la note de la France, alors qu'un abaissement était largement attendu. Il remontait à 4,93 % mardi matin.

La Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi, "est dans une posture particulièrement délicate face à la dégradation rapide de la situation française et aux risques de contagion qui s'y rattachent", estime le cabinet RichesFlores Research.

"Si la situation mérite d'être regardée avec vigilance, en attendant l'élection présidentielle d'avril-mai prochain, elle ne justifie pas pour autant, à ce stade, un excès d'inquiétudes concernant le financement de la dette française", juge Edouard Faure, responsable crédit de Swiss Life Asset Managers France.

Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux sommes colossales mobilisées par les géants de l'intelligence artificielle (IA). "Les résultats des grandes plateformes devront désormais confirmer que la demande et les revenus progressent suffisamment pour justifier ces investissements", souligne Aurel BGC, avant les publications d'Alphabet et de Microsoft mercredi, puis d'Amazon jeudi.

Orange recule

L'opérateur téléphonique Orange (-1,47 %, à 14,05 euros) a revu à la hausse ses objectifs financiers pour l'année, après un troisième trimestre en croissance. Son chiffre d'affaires a augmenté de 3,6 % sur un an, à 12,2 milliards d'euros.

- Exosens chute -

Le groupe Exosens (-7,80 % à 55,05 euros), qui fabrique des équipements de vision nocturne et des caméras thermiques dont la défense est le principal débouché, a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 133,8 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 23,5 % sur un an.

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