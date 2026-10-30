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2026 en route pour battre le record de créations d'entreprise

Les créations d’entreprise se portent bien en France. Ainsi, 643 034 entreprises ont été créées entre janvier et juin 2026 d’après Bpifrance. Et si ce rythme se maintient au second semestre, l’année 2026 pourrait franchir la barre des 1 233 000 créations après des années record déjà observées en 2025 et 2026. Cette hausse est fortement poussée par le boom des micro-entrepreneurs qui se poursuit.

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(c) Rohit - Adode Stock (généré à l'aide de l'IA)

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>Si de nombreux indicateurs de l’économie française sont en alerte depuis plusieurs semaines, tel n’est pas le cas des chiffres des créations d’entreprise. Au contraire, on peut affirmer que l’on a jamais créé autant d’entreprises en France que ces dernières années. 643 034 entreprises ont été créées entre janvier et juin 2026. C’est 11,7 % de plus qu’au 1er semestre 2025, et loin au-dessus de la moyenne des cinq dernières années. À tel point que Bpifrance estime que si ce rythme se maintient sur la seconde partie de l’année, «<em>l’année 2026 pourrait franchir la barre des 1 233 000 créatio.

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