2026 en route pour battre le record de créations d'entreprise

Dossier

Les créations d’entreprise se portent bien en France. Ainsi, 643 034 entreprises ont été créées entre janvier et juin 2026 d’après Bpifrance. Et si ce rythme se maintient au second semestre, l’année 2026 pourrait franchir la barre des 1 233 000 créations après des années record déjà observées en 2025 et 2026. Cette hausse est fortement poussée par le boom des micro-entrepreneurs qui se poursuit.