Organisée au Novotel Rouen Centre Cathédrale, cette session de recrutement doit permettre aux candidats de rencontrer directement les équipes de l’entreprise et de découvrir les postes proposés.

Au total, plus de 5 000 emplois en contrat à durée déterminée (CDD) et en contrat à durée indéterminée (CDI) sont à pourvoir dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et de l’accueil. Lancée le 8 septembre 2026, cette campagne se déroule dans plusieurs villes de France, d’Italie et d’Espagne jusqu’au 4 février 2027.

Des recrutements dans les métiers du tourisme

Avec cette tournée, Disneyland Paris cherche à élargir son vivier de candidats en allant à leur rencontre dans plusieurs bassins d’emploi. L’étape rouennaise constitue une occasion pour les personnes en recherche d’emploi, les candidats à une reconversion ou les professionnels du tourisme de découvrir les possibilités de recrutement au sein de la destination.

Les entretiens sont accessibles sur réservation en ligne ou directement sur place, sous réserve des modalités de recrutement. Les candidats doivent se munir d’un CV et d’une pièce d’identité en cours de validité. Selon les postes, la maîtrise de l’anglais peut être demandée. Des prises de poste sont notamment envisagées pour la saison de Noël 2026.

Un employeur majeur du secteur touristique

Disneyland Paris compte plus de 20 000 salariés, répartis dans plus de 500 métiers et représentant plus de 120 nationalités. L’entreprise indique que 90% de ses collaborateurs sont en CDI et que 80% des managers ont évolué en interne. Elle met également en avant ses dispositifs de formation et ses perspectives de mobilité professionnelle.

Ces recrutements s’inscrivent dans les besoins en main-d’œuvre d’une destination touristique de grande ampleur. Pour les candidats de Seine-Maritime et des territoires voisins, cette opération ouvre des possibilités d’accès à des emplois dans les services, avec des perspectives d’évolution au sein d’un groupe international. Elle illustre également le poids des activités touristiques dans les besoins de recrutement et les parcours professionnels.

Les personnes qui ne peuvent pas participer à l’étape rouennaise peuvent déposer leur candidature en ligne tout au long de l’année sur le site officiel des carrières de Disneyland Paris : https://emplois.disneycareers.com/.