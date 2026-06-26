La Bourse de Paris termine en hausse

La Bourse de Paris a fini en hausse jeudi, au terme d'une séance marquée par les interrogations liées à la rentabilité des investissements dans l'IA et des valorisations des géants de la tech, après la publication des résultats du groupe américain Micron.

Le CAC 40 a pris 0,55% à 8.431,61 points, en hausse de 46,12 points. La veille, le panier des 40 grandes valeurs françaises avait pris 0,54%, clôturant à 8.385,49 points, soit un gain de 44,78 points.

"Le moteur de la journée" a été "la publication des résultats époustouflants de Micron", résume Kathleen Brooks, de XTB.

Le géant américain des puces, l'un des baromètres de l'IA en Bourse, a affiché des résultats trimestriels record, avec une hausse de 346% de son chiffre d'affaires sur un an, à 41,46 milliards de dollars, et un bénéfice net multiplié par quinze, à 28,24 milliards.

Ces résultats étaient attendus au tournant, alors que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des gigantesques valorisations du secteur et de la rentabilité future des investissements dans l'IA, que les géants de la tech financent par l'endettement de manière croissante.

"Ce sont des résultats très solides, stratosphériques et nettement au dessus des attentes, à même de dissiper les inquiétudes sur le secteur tech", estime Vincent Juvyns, analyste pour ING, interrogé par l'AFP.

A New York, en revanche, si les investisseurs ont d'abord semblé être rassurés par cette publication, rapidement, le secteur de la tech a de nouveau reculé, plombé par un recul d'Apple qui a annoncé vouloir augmenter les prix de ses produits.

Le tribunal judiciaire de Paris a enjoint jeudi à TotalEnergies d'intégrer les émissions de gaz à effet de serre de ses clients dans son plan de vigilance et des "mesures les concernant", sans toutefois lui dicter des "mesures précises" de baisses de production, comme le demandaient des ONG et la Ville de Paris.

Cette décision a peu fait bouger le titre, qui a reculé de 0,35% à 69,27 euros.

Quant à la marque de sous-vêtements Le Slip Français, un des chefs de file du "fait en France", elle a annoncé jeudi son entrée en Bourse à la date symbolique du 14 juillet, en espérant lever 5 millions d'euros d'argent frais.

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