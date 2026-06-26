La Confluence se jette à l’eau au cœur du projet Presqu’île à Pompey

Un centre aquatique et de bien-être, comme symbole d’une reconversion en phase d’être réussie ! Le 23 juin, la Communauté de communes du Bassin de Pompey a coupé le ruban du nouvel espace La Confluence ouvert depuis le début de l’année dans la partie sud du Parc Eiffel à Pompey.

Un bassin de six couloirs, une zone spéciale enfants en intérieur, un bassin nordique en extérieur additionné à une offre forme et bien-être avec sauna, hammam, bain froid et douches hydro.

Conçu par l’agence d’architecture et d’ingénierie Chabanne, la Confluence affiche une dimension environnementale et développement durable forte en lien avec la philosophie développée par la Communauté de communes du Bassin de Pompey.

18,7 millions d’euros d’investissement

Panneaux photovoltaïques, toitures végétalisées, chaudière biomasse ou encore système de filtrage des eaux innovant limitant la consommation, permettent d’affirmer une démarche environnementale globale.

Sur les quelque 18,7 millions d’euros d’investissement (avec le soutien de l’État et de la Région Grand Est), 10% ont ciblé sur la performance énergétique.

«La Confluence traduit la politique de développement durable que nous initions à tous les niveaux au sein du territoire», assure Valentin Dethou, le président de la Communauté de communes de Bassin de Pompey.

L’espace aquatique se veut le premier marqueur de la reconversion en cours de cette partie Sud du Parc Eiffel de Pompey dans le cadre du projet Presqu’île-La Fabrique de la Vitalité.

Logements, espaces tertiaires, services et aménagement publics vont sortir de terre progressive histoire de donner une nouvelle vie à cette ancienne friche industrielle ayant accueilli les aciéries de Pompey fermées depuis 1986.