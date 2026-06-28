La CPME 54 devient Les Entrepreneurs de Meurthe-et-Moselle

Le 24 juin, une nouvelle page s’est tournée pour votre organisation patronale avec ce changement de dénomination en Les Entrepreneurs. Quel est l’objectif de cette nouvelle identité ?

C’est d’abord, nous rendre plus lisible et apporter plus de clarté à ce que nous représentons ! Nous serons beaucoup plus identifiables. Au-delà du changement de nom, cela matérialise l’évolution que notre organisation connaît depuis l’arrivée, il y a un peu plus d’un an d’Amir Reza-Tofighi.

C’est-à-dire ?

L’ambition aujourd’hui est de peser davantage dans le débat économique et politique national surtout dans les périodes comme celles que nous traversons actuellement. Nous sommes une force de propositions qui se devait d’augmenter son impact. Les Entrepreneurs, c’est un nom fédérateur et collectif qui va au-delà de la sphère de l’entreprise. Sans économie, il n’y a pas de social, nous entendons toucher toutes les strates de la société et faire reconnaître ce que sont réellement les entreprises. Ce sont les entreprises sur les territoires qui font l’économie.

Votre base se veut renforcée, c’est l’ouverture vers d’autres typologies d’entreprises, une conquête de nouveaux adhérents ?

Nous représentons l’ensemble des entrepreneurs, des petits, des moyens et des gros. En Meurthe-et-Moselle, notre représentativité touche toutes les typologies d’entrepreneurs. Ce changement d’identité sera travaillé dans les semaines à venir et nous confirmons ainsi notre poids sur le territoire.