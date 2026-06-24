Paris : la CPME change de nom et devient Les Entrepreneurs

Réunis à Paris ce 24 juin, les présidents départementaux et régionaux avec leurs secrétaires généraux et les fédérations viennent de découvrir le nouveau nom de la CPME qui devient les Entrepreneurs.

«Ce changement d’identité, accompagné d’un nouveau logotype, marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’organisation patronale représentative des TPE-PME, des artisans, commerçants, indépendants et entreprises à taille humaine. Cette nouvelle identité prolonge l’histoire de la CPME et l’engagement qui a toujours été le sien : défendre les femmes et les hommes qui entreprennent, au plus près du réel, dans tous les territoires et au nom des fédérations professionnelles qu’elle représente», indique l’organisation patronale.

Changement de nom pour un changement d’échelle !

«Ce que nous représentons, ce n’est pas seulement une catégorie d’entreprises. C’est une réalité humaine, économique, sociale et territoriale : des entrepreneurs qui prennent des risques, engagent leur responsabilité, créent de l’emploi et font vivre le pays. Avec Les Entrepreneurs, nous voulons donner plus de force à leur voix. Parce que celles et ceux qui font avancer le pays doivent aussi prendre toute leur place dans le débat public», déclare Amir Reza-Tofighi, président des Entrepreneurs.

Un discours qu’il devrait de nouveau marteler à l’occasion de la grande assemblée prévue pour ce 25 juin.



