



La Direction départementale des territoires de l’Oise met en place une dynamique renforcée en faveur des stages de longue durée. À travers ce dispositif, l’institution souhaite associer davantage les jeunes talents à des travaux liés à l’aménagement du territoire, à l’environnement, à l’énergie et à l’agriculture. L’initiative vise à offrir un cadre d’apprentissage concret au sein des politiques publiques locales.

Des missions au cœur des politiques publiques

Les stagiaires sont amenés à intervenir sur des projets structurants tels que le projet agricole départemental, le schéma de cohérence logistique ainsi que le Comité départemental de l’énergie. Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement personnalisé assuré par un tuteur, favorisant la montée en compétences. Le dispositif repose également sur une approche transversale, impliquant une collaboration avec les collectivités locales et différents partenaires institutionnels.

Les missions confiées permettent de développer des compétences variées, allant de l’analyse de données à la rédaction de synthèses, en passant par la gestion de projet, la veille stratégique et l’animation de réunions. Ce cadre d’accueil vise à offrir une expérience reconnue, permettant aux stagiaires de développer leurs compétences et de valoriser leur parcours professionnel, dans la perspective d’opportunités au sein de la fonction publique ou du secteur privé.



