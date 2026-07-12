Après avoir remporté la sélection régionale face au parc de Wesserling (Haut-Rhin), l'emblématique édifice messin est donc retenu parmi quatorze candidats pour l'édition 2026 du concours télévisé «Le Monument préféré des Français», animé par Stéphane Bern. Parmi ses concurrents désormais : le Château de Grignan (Drôme), la Cathédrale Notre-Dame de Chartres (Eure-et-Loir) ou encore la piscine Art déco Roger Salengro (Pas-de-Calais)…

L'annonce a été faite ce jeudi 9 juillet par France Télévisions, suscitant l'enthousiasme de la Ville de Metz et du maire François Grosdidier, qui appelle les habitants à «se mobiliser massivement». Les internautes ont effectivement jusqu'au 24 juillet à 23h59 pour soutenir la candidature messine, à raison d'un vote par adresse IP.

Une gare déjà plusieurs fois récompensée

Construite entre 1905 et 1908 durant l'annexion allemande, la gare de Metz est considérée comme l'un des plus remarquables exemples d'architecture néoromane en France. Son imposante silhouette, sa tour de l'horloge et ses nombreux détails sculptés en ont fait l'un des symboles du patrimoine messin.

L'édifice n'en est d'ailleurs pas à son premier succès. La gare a déjà été sacrée à trois reprises «Plus belle gare de France» (en 2017, 2018 et 2021) et a également remporté le concours «Plus belles histoires de gares». Deux compétitions organisés par SNCF Gares & Connexions.

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