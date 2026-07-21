Le parc de l'Hôtel de Ville devient, jusqu'à la fin août, un espace dédié à la pratique sportive en plein air. Chaque vendredi et samedi de 15 h à 19 h, ainsi que le dimanche de 10 h à 12 h, l'opération «Ça bouge au Parc !» propose des initiations gratuites au golf, au karaté, au Qi Gong et au tir sportif. Le Golf de Combles, le Karaté Club, Qi Nergie Qi Gong et La Barisienne de Tir assureront l'animation de ces rendez-vous. En investissant un lieu emblématique du centre-ville, la municipalité souhaite favoriser l'accès au sport, mettre en lumière les associations locales et renforcer l'animation estivale. L'objectif est aussi d'accroître la fréquentation du cœur de ville, avec des retombées attendues pour les commerces, cafés et restaurants.

Quand le sport devient un investissement territorial

Cette stratégie s'inscrit dans une tendance nationale où le sport devient un levier de développement territorial. De plus en plus de collectivités misent sur des animations dans les espaces publics afin de limiter les coûts d'investissement tout en valorisant les équipements existants. Ces initiatives répondent à plusieurs enjeux : encourager l'activité physique, renforcer le lien social et améliorer l'attractivité résidentielle. Elles participent également à la vitalité économique des centres-villes en augmentant la fréquentation des espaces commerçants. Pour les communes, ces opérations représentent un investissement modéré susceptible de générer des bénéfices durables en matière de qualité de vie, d'image du territoire et de soutien au tissu associatif.