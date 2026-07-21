Après avoir découvert le Pilates Reformer lors de ses études à Paris, Naïs Amour a constaté l'absence de cette discipline à son retour à Saint-Quentin. Face à ce manque sur le marché, elle a structuré une offre indépendante. Installé au 3 rue des États-Généraux, le Studio N°3 a ouvert ses portes le 18 mai dernier. Une première dans l'Aisne ! Pour la fondatrice, qui conserve son poste de clerc de commissaire de justice, cette entreprise reste une activité secondaire de partage. Le modèle économique repose sur une structure locative et un investissement familial direct : son père a réalisé les travaux d'aménagement, tandis que sa mère assure la gestion administrative.

Un positionnement technique de précision

D'une superficie de 100 m², l'établissement est dimensionné pour accueillir huit participants au maximum par session, avec neuf machines "reformers" disponibles. Ces équipements, d'une valeur unitaire de 1 200 euros, utilisent des ressorts pour moduler la résistance physique. Restreindre les effectifs garantit un accompagnement personnalisé. Le studio intègre un équipement de chauffages à infrarouge pour le "Hot Pilates", dispensé à 35 degrés. Pour optimiser la gestion des flux sans personnel d'accueil permanent, l'enseigne utilise un système de réservation en ligne via son site web, permettant aux coachs de se concentrer sur des séances de 55 minutes.

Formation et valorisation des compétences locales

Pour assurer les cours, Naïs Amour a recruté trois athlètes locaux titulaires d'un BPJEPS. Parmi l'équipe figure Lilian, une personnalité reconnue de l'haltérophilie et formateur au sein des structures délivrant ce diplôme d'État. Ces professionnels ont suivi une formation technique complémentaire dédiée aux machines et au travail à haute température. Cet ancrage local permet au Studio N°3 de proposer des prestations adaptées à un public varié, des seniors en recherche d'une activité douce aux sportifs désireux de diversifier leur préparation.