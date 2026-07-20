La future MSP de Seuil-d'Argonne vise à renforcer l'offre médicale

La future MSP de Seuil-d'Argonne a pour objectif de favoriser l'installation de nouveaux professionnels de santé et d'offrir des conditions d'accueil adaptées aux patients. Le bâtiment comprendra quatre cabinets de médecine générale, un cabinet de sage-femme, un cabinet infirmier, un espace de kinésithérapie avec balnéothérapie ainsi qu'un studio destiné à accueillir un interne ou un médecin remplaçant.

Un projet soutenu par plusieurs partenaires

La Région Grand Est accompagne cette opération à hauteur de 275 000 euros. Des financements européens ont également été sollicités afin de contribuer à sa réalisation. À travers ce soutien, les partenaires du projet entendent accompagner le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles dans les territoires confrontés à des difficultés d'accès aux soins. La future structure doit ainsi permettre de renforcer l'offre médicale locale tout en offrant aux habitants des conditions d'accueil modernes et adaptées aux besoins du territoire.