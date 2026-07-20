Le Département de la Meuse récompensé pour son dispositif Maxilien

Après avoir été récompensé en 2025 pour son initiative e-Meuse santé, le Département est cette année distingué pour Maxilien, un dispositif itinérant destiné à favoriser la prévention, l'accès aux droits et l'accès aux soins. Déployé sur l'ensemble du territoire meusien, Maxilien est un dispositif mobile d'information, de prévention et d'accompagnement. Il intervient notamment dans les communes rurales, où il va à la rencontre des habitants afin de les informer, de les sensibiliser et de les orienter vers les services et les professionnels adaptés.

Une politique de prévention axée sur les territoires ruraux

Cette distinction a été attribuée dans la catégorie «Prévention - parcours hybrides». Elle met en avant une démarche fondée sur la proximité et l'accompagnement des habitants. Le dispositif s'inscrit dans une approche plus globale visant à répondre aux besoins des Meusiens dans plusieurs domaines du quotidien, tels que la santé, la mobilité, le logement ou encore l'accompagnement social et familial.

«Ce Grand Prix récompense notre conception de l'action publique. Face aux difficultés d'accès aux soins, nous faisons le choix d'innover et d'aller vers les habitants. Maxilien rapproche les services de ceux qui en ont besoin et apporte des réponses concrètes, au plus près du terrain, pour que personne ne renonce à ses droits ou à sa santé. Cette distinction nationale salue le travail de nos équipes et de nos partenaires, mais aussi un modèle de proximité et de solutions innovantes, conçu en Meuse, qui a vocation à être partagé et à essaimer bien au-delà de notre département.», déclare, Jérôme Dumont, Président du Conseil départemental.