La Meuse soutient l’entrepreneuriat féminin

Mobilisation générale autour de l’entrepreneuriat féminin à Bar-le-Duc. Voilà pour le mot d’ordre de l’événement baptisé «Entreprendre au féminin : oser avec les bons appuis». Pour la première fois sur ce territoire, l’ensemble des partenaires se donnent rendez-vous - non pas le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes - avec la volonté de dévoiler une cartographie de tout ce qui existe dans ce département rural et qui peut apporter une aide ou un soutien aux femmes dirigeantes et aux porteuses de projets. «L’idée est de valoriser et de promouvoir l’entrepreneuriat féminin pour susciter des vocations», confie Isabelle Allheily-Tatot, la cheville ouvrière du réseau Femmes de tête et heureuse de pouvoir profiter de la participation de nombreux experts qui feront le déplacement à Bar-le-Duc, le 2 juillet prochain.

Un réseau pour s’appuyer

Pendant trois heures, tous seront mobilisés autour d’interventions concrètes et d’échanges directs. Une présentation d’étude sur l’accès au crédit pour les femmes cheffes d’entreprise est également programmée. «Nous souhaitons aussi combattre certains clichés en délivrant des messages. Quand des dirigeantes sont confrontées à des difficultés financières, des personnes ressources peuvent être identifiées à la Banque de France ou au Tribunal de commerce. Il faut désacraliser ces acteurs et mettre en avant leur rôle dans la prévention qui reste particulièrement méconnu pour les femmes dirigeantes», estime l’organisatrice de l’événement. Cette manifestation est aussi un moment de créer un réseau, essentiel pour sortir de l’isolement ou développer son activité. Avis aux dirigeantes.