La Région Bourgogne-Franche-Comté renouvelle son appel à projets consacré à l’Économie sociale et solidaire. Cette nouvelle édition entend mettre en lumière des actions exemplaires menées dans l’ensemble des départements, dont la Saône-et-Loire, où les associations, les coopératives et les structures d’utilité sociale contribuent au dynamisme local. À travers ce concours, la collectivité souhaite encourager l’innovation sociale, favoriser le développement de projets ancrés dans les territoires et offrir une meilleure visibilité aux acteurs engagés dans les transitions économiques et sociétales.

L’appel à projets s’adresse aux organisations relevant de l’ESS, notamment les associations et les coopératives disposant de l’agrément ESUS. Les structures candidates doivent être implantées en Bourgogne-Franche-Comté et porter une initiative conforme aux valeurs du secteur. Les candidatures sont ouvertes depuis le 1er juin et pourront être déposées jusqu’au 14 septembre 2026.



Une dotation de 23 000 euros

Pour cette édition, la Région mobilise une enveloppe globale de 23 000 euros afin de soutenir des projets à différents niveaux de maturité. Quatre prix de 5 000 euros distingueront des initiatives déjà engagées dans leur développement. Un cinquième prix, doté de 3 000 euros, viendra encourager un projet émergent présentant un fort potentiel.

Les lauréats seront annoncés en novembre 2026 lors des Journées de l’économie autrement, organisées par Alternatives Économiques. Cet événement met chaque année en lumière des initiatives qui participent au développement d’une économie plus inclusive, durable et ancrée dans les réalités locales, à l’image de nombreux projets portés en Saône-et-Loire.