Les Entrepreneurs Normandie (anciennement CPME) ouvre une nouvelle page de son développement avec la nomination de Claire-Hélène Peghaire Gaudeul au poste de directrice régionale.

Âgée de 49 ans, diplômée en droit et entrepreneure depuis une dizaine d'années, elle dirige également Soleviam Conseil, cabinet de conseil en stratégie implanté à Hermanville-sur-Mer, dans le Calvados. Bien connue des réseaux économiques normands, elle siège au Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de Normandie et a exercé durant près de cinq ans les fonctions d'administratrice de la CPME Calvados.

Elle succède à Laurent Lethorey, devenu secrétaire général de l'organisation patronale nationale fin 2025.

À la tête d'une équipe de 13 collaborateurs, Claire-Hélène Peghaire Gaudeul fixe trois priorités : définir une stratégie régionale pour l'organisation, adapter l'offre de services aux différentes typologies de PME et renforcer la représentation des entreprises auprès des décideurs publics.

