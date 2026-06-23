La reprise de la construction de logements neufs est encore "loin du compte" pour atteindre les objectifs de relance du gouvernement, "déjà menacés", a estimé mardi Frédéric Carré, nouveau président de la Fédération française du bâtiment (FFB).

"L'activité se replie, malgré un rebond technique depuis fin 2025 grâce à l'amélioration des conditions de crédit et au prêt à taux zéro", a-t-il observé lors d'une conférence de presse.

Pour 2026, dont le début d'année a été perturbé par la guerre au Moyen-Orient, la FFB estime "au mieux à 321.000" le nombre de logements qui seront débutés, soit "encore 35.000 unités en-deçà de la moyenne des quarante dernières années".

"Les objectifs du plan Relance logement", qui prévoit la construction de deux millions de logements d'ici 2030, "se trouvent déjà menacées !", prévient Frédéric Carré, qui a pris ses fonction à la tête de la fédération vendredi.

Il s'inquiète de la baisse de 30% du nombre de permis de construire délivrés en avril par rapport à mars.

D'autant plus que d'autres signaux, comme le ralentissement des ventes de maisons individuelles et des réservations de logements auprès des promoteurs, laissent craindre que la situation empire.

En 2025, la construction neuve n'a représenté que 39% du chiffre d'affaires du bâtiment, un "plancher depuis au moins 30 ans", selon la FFB. "Le logement neuf ne représente plus qu'un très faible 20% de l'ensemble".

Quant à l'activité d'amélioration et d'entretien des bâtiments, elle se replie début 2026 pour le sixième trimestre consécutif, de 2,6% par rapport au premier trimestre 2025. Plus précisément, l'activité de rénovation énergétique recule de 3,4% sur un an, et même de 4,1% pour les logements.

En conséquence, le secteur du bâtiment a perdu 11.000 postes au premier trimestre 2026 et un total de 55.000 emplois depuis le début de la crise fin 2022.

Parmi ses doléances, la FFB espère "le vote d'une véritable loi de finances pour 2027" et non une loi spéciale qui crée de l'incertitude, ainsi qu'un renforcement du dispositif MaPrimeRénov' et du soutien à l'investissement des particuliers dans le logement.

Pour Frédéric Carré, le projet de loi Relance logement, que le ministre Vincent Jeanbrun présentera mercredi en Conseil des ministres, est "nécessaire" car "il est vital pour le bâtiment qu'on ait des décisions avant le budget 2027, vu l'inertie du secteur".