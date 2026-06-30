Malgré un contexte budgétaire national tendu, la Ville de Nancy réaffirme sa politique volontariste en faveur de la jeunesse. Pour cette saison 2026, la municipalité déploie une enveloppe de 50 000 euros afin de reconduire son dispositif de «colos apprenantes» destiné aux 6-17 ans. Cette décision vise directement à compenser l'arrêt des financements de l'État, une coupe budgétaire qui alourdit le coût net supporté par la collectivité. En maintenant cette aide aux côtés de la Caisse d'allocations familiales (CAF), la municipalité garantit l'accessibilité financière des séjours. Le reste à charge pour les foyers les plus modestes est ainsi abaissé à 20 euros, contre un coût réel moyen estimé à 500 euros par enfant.

Sur le plan opérationnel, cette enveloppe budgétaire finance un total de 199 places, réparties à travers 23 séjours de proximité programmés entre le 11 juillet et le 28 août. D'une durée de 5 à 7 jours, ces séjours labellisés sont confiés à trois opérateurs régionaux de l'économie sociale et solidaire : l'Aroeven, l'ODCVL et Opération Fun. Les départs s'effectueront au sein de la région Grand Est, notamment dans les Vosges et sur la base de loisirs de Mittersheim. Ce réseau de sous-traitance locale permet non seulement de proposer des activités diversifiées (sports de pleine nature, arts du cirque), mais aussi d'irriguer l'économie touristique et éducative de proximité en période estivale.

Enfin, cet arbitrage financier s'inscrit dans une stratégie globale d'animation territoriale incluant les accueils de loisirs, les clubs ados et les MJC, confirmant que le soutien à l'enfance reste un axe d'investissement non négociable pour l'exécutif nancéien.