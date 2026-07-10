L'Urssaf Bourgogne dévoile son rapport d’activité 2025

Basé à Dijon, l'Urssaf Bourgogne vient de publier son rapport d'activité 2025 sur son site internet. Ce document, présenté le 18 juin au conseil d'administration, revient sur les principales actions menées au cours de l'année écoulée, les résultats obtenus et les projets engagés pour améliorer le service rendu aux usagers tout en renforçant l'efficacité du recouvrement social.





Des résultats solides pour l'organisme





L'année 2025 s'inscrit dans la mise en œuvre de la Convention pluriannuelle de gestion 2023-2027. Parmi les évolutions figure le déploiement du « middle-office » destiné aux travailleurs indépendants et aux professionnels de santé. Cette organisation vise à améliorer le traitement des demandes et à renforcer l'accompagnement proposé aux usagers.





Le rapport fait état de résultats opérationnels marquants. En 2025, l'Urssaf Bourgogne a encaissé 6,54 milliards d'euros. Il souligne également un niveau historiquement élevé d'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du contrat pluriannuel de gestion. De plus, les comptes de l'organisme ont de nouveau été validés sans observation, pour la 11e année consécutive.





Dans ce document de 67 pages, l'Urssaf Bourgogne met en avant la mobilisation de ses 300 collaborateurs auprès des entreprises, des travailleurs indépendants, des particuliers employeurs et de l'ensemble des usagers.



