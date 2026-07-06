



StudHelp, une association engagée dans la lutte contre la précarité alimentaire des étudiants, inaugure une nouvelle antenne à Lille, sa septième implantation en France. Cette initiative, qui répond à une demande croissante, vise à créer un réseau de solidarité locale pour soutenir les étudiants en difficulté. En effet, la précarité étudiante est devenue une réalité alarmante, avec 89 % des étudiants accompagnés ayant déjà sauté des repas pour des raisons financières, et 91 % vivant avec moins de 300 euros après avoir réglé leurs charges.





Lille, en particulier, a déjà bénéficié de l'aide de StudHelp, qui a accompagné près de 700 étudiants depuis 2021. L'ouverture de cette antenne vise à renforcer l’action déjà existante et à structurer le soutien apporté par des donateurs, bénévoles et partenaires locaux. L'association a l'ambition d'apporter une réponse rapide et humaine aux besoins des étudiants en mettant en relation ceux-ci avec des ressources locales telles que des produits alimentaires, du matériel essentiel et un soutien social.





Avec le coût de la vie étudiante en constante augmentation, StudHelp entend également recréer du lien social parmi les étudiants pour prévenir l'isolement. L'association ne se limite pas à fournir une aide alimentaire ; elle aspire à offrir un cadre où les étudiants peuvent se sentir soutenus et intégrés au sein d'une communauté solidaire. Par cette action, StudHelp veut faire de la précarité étudiante une cause nationale tout en développant des solutions adaptées au niveau local.