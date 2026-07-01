Villeneuve d'Ascq : Habitat du Nord et Logis Métropole fusionnent

Cette fusion s'inscrit dans une ambition commune : consolider un outil d'intérêt général capable de répondre plus fortement aux enjeux actuels du logement social, dans un contexte marqué par des besoins croissants en matière de production de logements accessibles, de transition énergétique, de renouvellement urbain, de proximité et d'accompagnement des parcours résidentiels.

Il s'agit pour Habilians – dont le siège social est basé à Villeneuve d'Ascq –, de renforcer sa capacité d'action auprès des communes, des partenaires institutionnels, des entreprises, des prestataires et évidemment, des habitants. Le groupe se compose de plusieurs marques dédiées à l'accession sociale (Habilians Coop), au logement locatif intermédiaire (Habilians Signature) et à l'habitat spécifique (Habilians Pluriel).

20 000 logements gérés

La gouvernance d'Habilians est assurée par Bernard Roussel, président du conseil de surveillance, Jean-Yves Lenne, président du directoire, Franck Porier, directeur général et Yannick Hamelin, secrétaire général. Le groupe gère 20 000 logements, loge 36 000 personnes, auprès de 160 communes partenaires dans les Hauts-de-France.

Selon les derniers chiffres des ministères chargés de l'environnement, de l'énergie, de la construction, du logement et des transports, la France compte 5,4 millions de logements locatifs sociaux. En un an, cela représente une croissance de 0,9%. 85% des logements concernent de l'habitat collectif et les 15% restants, du logement individuel.